Строительство киевской окружной по программе Зеленского начнут в этом году, – Тимошенко

В рамках государственной программы строительства в Киеве построят окружную дорогу. Она будет соответствовать всем европейским стандартам качества.

Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, координатор программы "Большая стройка". Он отметил, что строительство начнут уже в этом году.

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Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас специалисты уже завершают планировку объекта.

Мы хотим, чтобы это была действительно красивая окружная, а не просто отрезок дороги,

– заявил он.

Тимошенкко подчеркнул, что кроме проекта окружной дороги в Киеве в этом году запланировано достроить Дарницкий мост.

Чиновник добавил, что у Украины накопилось много проблем в инфраструктуре, которые требуют немедленного решения. Поэтому команда "Большой стройки" наращивает темпы и прилагает усилия для скорейшей реализации проектов. Для того готовят проектную документацию, чтоб в новом строительном сезоне сразу начать работы.