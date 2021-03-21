В течение 21 марта в столице будет ветрено. Порывы будут достигать 15 – 18 метров в секунду.

Мощный ветер придет в Киев в течение следующего часа. Ветрено в столице будет до конца суток 21 марта. Важно Зима не отпускает: Украину снова накроют снегопады – перечень регионов Штормовое предупреждение на 21 марта Синоптики Укргидрометцентра говорят о I уровне опасности – желтом. В КГГА напомнили основные рекомендации при сильном ветре: Все окна нужно плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.

На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

В случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем здании.

Избегайте крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйтесь рядом с ними.

При падении деревьев или веток, травмировании людей нейгайно информируйте об этом экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Зима еще не отступит С 22 марта синоптики прогнозируют ухудшение погоды: большинство регионов снова накроют снегопады.

На Западе и Севере в понедельник, 22 марта, прогнозируют облачную погоду,

Снег или мокрый снег прогнозируют в частности на Киевщине.

В Киеве днем ​​столбики термометров поднимутся до +3... +5 градусов.