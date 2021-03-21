В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве будет штормовой ветер / Unsplash.com
В течение 21 марта в столице будет ветрено. Порывы будут достигать 15 – 18 метров в секунду.
Источник:КГГА
Мощный ветер придет в Киев в течение следующего часа. Ветрено в столице будет до конца суток 21 марта.
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Штормовое предупреждение на 21 марта
Синоптики Укргидрометцентра говорят о I уровне опасности – желтом.
В КГГА напомнили основные рекомендации при сильном ветре:
- Все окна нужно плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.
- На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
- В случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем здании.
- Избегайте крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйтесь рядом с ними.
- При падении деревьев или веток, травмировании людей нейгайно информируйте об этом экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Зима еще не отступит
- С 22 марта синоптики прогнозируют ухудшение погоды: большинство регионов снова накроют снегопады.
- На Западе и Севере в понедельник, 22 марта, прогнозируют облачную погоду,
- Снег или мокрый снег прогнозируют в частности на Киевщине.
- В Киеве днем столбики термометров поднимутся до +3... +5 градусов.
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