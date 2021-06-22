На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Впрочем, врачам не осталось ничего, кроме как констатировать смерть женщины. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства падения потерпевшей.
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Вероятно, киевлянка выпала из окна вследствие несчастного случая.
Что известно о гибели 48-летней женщины в Киеве
- Инцидент произошел около 7:30. Жительница одного из домов на улице Сергея Данченко выпала с высоты 23 этажа.
- Никаких шансов выжить после падения у нее не было. От полученных травм она погибла мгновенно.
- По факту инцидента полицейские открыли уголовное производство. Его квалифицировали как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".
Что именно произошло в квартире пострадавшей утром, и почему она упала с высоты, выясняют следователи.
Смотрите видео с места падения женщины с высоты в Киеве: