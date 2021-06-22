На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Впрочем, врачам не осталось ничего, кроме как констатировать смерть женщины. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства падения потерпевшей.

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Вероятно, киевлянка выпала из окна вследствие несчастного случая.

Что известно о гибели 48-летней женщины в Киеве

Инцидент произошел около 7:30. Жительница одного из домов на улице Сергея Данченко выпала с высоты 23 этажа.

Никаких шансов выжить после падения у нее не было. От полученных травм она погибла мгновенно.

По факту инцидента полицейские открыли уголовное производство. Его квалифицировали как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Что именно произошло в квартире пострадавшей утром, и почему она упала с высоты, выясняют следователи.

Смотрите видео с места падения женщины с высоты в Киеве:

В 2020 и 2021 годах в Украине, как утверждают полицейские, стремительно увеличилось количество случаев самоубийств как среди взрослых, так и среди детей. С чем это связано, неизвестно.