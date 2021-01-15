В Киеве задержали организатора интернет-магазина, через который она продавала амфетамин. По почте ей присылали большие партии, злоумышленница фасовала "товар" и посылала его сбытчикам, которые тоже работали в этом магазине.

За такую ​​деятельность девушка теперь может попасть в тюрьму – ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

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Что известно о задержании девушки

Злоумышленницу поймали на одной из улиц столицы с очередной посылкой запрещенного вещества. У нее изъяли пакет с амфетамином.

Во время обыска в квартире женщины правоохранители изъяли фасовочные материалы, электронные весы, заметки о количестве сбыта наркотиков, а также гаджеты. Вещество направлено на экспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают источник и канал поставки психотропных веществ. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности.



Изъятые наркотики / Фото Нацполиции