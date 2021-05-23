К счастью, жертв в результате инцидента нет. Однако иномарка сильно пострадала от действий своей владелицы.

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Детали аварии

По предварительным данным, водитель Honda была в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, неудивительно, что она не справилась с управлением и на большой скорости влетела в столб. Вследствие сильно удара часть колонны разбилась, но конструкция не упала.

Сама водитель получила ушибы и сильную травму, однако от госпитализации отказалась. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и муж горе-водительницы. Полицейские составили протокол и сделали ей тест на наличие алкоголя в организме. Он показал результат в 1,77 промилле.

Обратите внимание! Допустимая норма по содержанию алкоголя в крови водителя в Украине составляет 0,2 промилле. Таким образом водитель превысила допустимую норму почти в 9 раз.

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