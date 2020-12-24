В Киеве 24 декабря перед выходными образовались ужасные пробки: онлайн карта
Киев стоит в пробках / 24 канал
В Киеве 24 декабря накануне 3 дней выходных на дорогах образовались ужасные пробки. Онлайн-карта столицы показывает 9-балльный уровень пробок. Хуже в центре.
Правда, киевские мосты (кроме "Южного) пока "зеленые", там нет корок. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Ситуацию на дорогах ухудшают сложные погодные условия.
Где наблюдаются пробки в Киеве перед выходными:
- Бульвар Леси Украинки "красный" в обе стороны.
- Проспект Победы от Бессарабки до развязки на улицу Чорновола.
- В районе железнодорожного вокзала тоже везде или глухие пробки, или тянучки.
- Стоит и Вадима Гетьмана в районе Шулявки, и Чоловский бульвар.
- Бульвар Дружбы народов от метро "Демеевская" до метро "Дружбы народов" в сторону центра.
- Традиционно трудно проехать в районе метро "Почайна".
- Затруднено движение и на Набережно-Рыбальской в сторону Оболони.
- Район метро "Левобережная" также парализовано.
Где в Киеве 24 декабря пробки / Скриншот Google Maps
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