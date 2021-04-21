В Киеве в воскресенье 25 апреля состоится 5-й Международный Евро Марафон. С 8:00 до 15:30 на некоторых улицах будет запрещено движение автотранспорта.

Kyiv Euro Marathon проводят каждый год. В 2021-м он пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Читайте также Насыпали мусор и разбили стекло в Киеве наказали "героя парковки – видео Какие улицы перекроют На маршруте марафона запретят движение транспорта. Вот он: улица Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход с НСК "Олимпийский"),

движение по улице Саксаганского в направлении площади Победы,

с площади Победы по проспекту Победы (только нечетная сторона) до перекрестка с улицы Академика Янгеля,

на перекрестке проспекта Победы с улицы Академика Янгеля – разворот в обратном направлении по проспекту Победы,

с площади Победы – по улице Саксаганского,

финиш – улица Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта). Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно. Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского союза в Украине.