В Киеве 25 апреля состоится Евромарафон: какие улицы перекроют
В Киеве состоится Евромарафон / saycheese
В Киеве в воскресенье 25 апреля состоится 5-й Международный Евро Марафон. С 8:00 до 15:30 на некоторых улицах будет запрещено движение автотранспорта.
Источник:КГГА
Kyiv Euro Marathon проводят каждый год. В 2021-м он пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
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Какие улицы перекроют
На маршруте марафона запретят движение транспорта. Вот он:
- улица Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход с НСК "Олимпийский"),
- движение по улице Саксаганского в направлении площади Победы,
- с площади Победы по проспекту Победы (только нечетная сторона) до перекрестка с улицы Академика Янгеля,
- на перекрестке проспекта Победы с улицы Академика Янгеля – разворот в обратном направлении по проспекту Победы,
- с площади Победы – по улице Саксаганского,
- финиш – улица Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта).
Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно.
Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского союза в Украине.
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