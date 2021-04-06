В Киеве на 25% увеличили стоимость проезда в 16 маршрутках
Проезд в маршрутках Киева подорожал до 10 гривен / glavcom.ua
Частные перевозчики по собственному плану повысили стоимость проезда некоторыми маршрутными такси. Увеличение проезда с 8 до 10 гривен коснулось 16 из 150 маршрутов.
Источник:Укринформ
По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, новые ценники в маршрутках ввели с 3 апреля. Повышение проезда произошло из-за уменьшения пассажиропотока вследствие карантина, увеличения стоимости топлива, а также других расходов, которые несут предприниматели.
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Какие маршрутки в Киеве повысили цены на проезд
Стоимость проезда увеличилась до 10 гривен на маршрутных такси:
- № 150 улица Милославская – Индустриальный путепровод;
- № 192 метро "Почайна" – улица Милославская;
- № 405 универмаг "Детский мир" – улица Милославская;
- № 414 площадь Дарницкая – улица Бальзака";
- № 418 улица Лесковская – метро "Черниговская";
- № 422 Рембаза – улица Маршальская;
- № 437 улица Обуховская – улица Натальи Ужвий;
- № 439 площадь Победы – Виноградарь;
- № 444 метро "Дружбы народов" – улица Метрологическая;
- № 461 метро "Выставочный центр" – метро "Святошин";
- № 470 улица Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
- № 472 проспект Георгия Гонгадзе – метро "Минская";
- № 476 улица Северная – метро "Дарница";
- № 485 метро "Героев Днепра" – проспект Владимира Маяковского;
- № 529 Бортничи – проспект Маяковского;
- № 559 метро "Героев Днепра" – метро "Минская".
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