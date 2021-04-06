Частные перевозчики по собственному плану повысили стоимость проезда некоторыми маршрутными такси. Увеличение проезда с 8 до 10 гривен коснулось 16 из 150 маршрутов.

По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, новые ценники в маршрутках ввели с 3 апреля. Повышение проезда произошло из-за уменьшения пассажиропотока вследствие карантина, увеличения стоимости топлива, а также других расходов, которые несут предприниматели.

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Какие маршрутки в Киеве повысили цены на проезд

Стоимость проезда увеличилась до 10 гривен на маршрутных такси:

№ 150 улица Милославская – Индустриальный путепровод;

№ 192 метро "Почайна" – улица Милославская;

№ 405 универмаг "Детский мир" – улица Милославская;

№ 414 площадь Дарницкая – улица Бальзака";

№ 418 улица Лесковская – метро "Черниговская";

№ 422 Рембаза – улица Маршальская;

№ 437 улица Обуховская – улица Натальи Ужвий;

№ 439 площадь Победы – Виноградарь;

№ 444 метро "Дружбы народов" – улица Метрологическая;

№ 461 метро "Выставочный центр" – метро "Святошин";

№ 470 улица Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 472 проспект Георгия Гонгадзе – метро "Минская";

№ 476 улица Северная – метро "Дарница";

№ 485 метро "Героев Днепра" – проспект Владимира Маяковского;

№ 529 Бортничи – проспект Маяковского;

№ 559 метро "Героев Днепра" – метро "Минская".

Из-за усиления карантина в Киеве некоторые маршрутчики решили уволиться с работы. Поскольку при перевозке большого количества пассажиров их должны штрафовать полицейские. Также водители не хотят конфликтовать с пассажирами, которые против несоблюдения противоэпидемиологических мер.