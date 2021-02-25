В Киеве 25 февраля в лицее № 208, что на улице Туманяна, произошел ужасный инцидент – подросток выпрыгнул из окна. От падения ребенок получил травмы головы и ног – его срочно отвезли в больницу.

В соцсетях отмечают, что парню 11 – 13 лет. Перед прыжком он долго стоял у окна и снимал видео на телефон, а потом прыгнул.

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В столице и области, а также в других городах, в течение последних двух месяцев с многоэтажек упало много школьников и студентов. Об этом писали на сайте 24 канала.

В СМИ предполагают, что детей втянули в новую смертельную игру, по аналогу "синего кита" – ребенок выполнял несколько заданий, а последним из них было – самоубийство.

В полиции рассматривают версию влияния соцсетей и появление новой "игры", однако пока идет следствие.

Также в СМИ появилась информация, что якобы в Киеве уже арестовали психически больную женщину, которая организовывала подобные смертельные игры. Сайт 24 канала объяснял, что ее задержали довольно давно и она не имеет отношения к этим случаям.