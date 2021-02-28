В Киеве на стеклянном мосту, который еще называют "мостом Кличко", появились новые трещины. Их заметили ориентировочно 26 февраля.

Член общественного совета КГГА Сергей Бригадир сообщил, что на место происшествия приезжали коммунальщики. Они повесили красную ленту.

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Правда, по словам Бригадира, ленту сорвали и люди продолжают беспрепятственно гулять по стеклянному мосту.

Очередная авария на "мосту Кличко" стала настолько рутинной, что секцию треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют. Приезжали коммунальщики и ставили "ленточки", но люди ее срывают и они не могут справиться с этой проблемой,

– написал Бригадир.

Он также призвал мэра Киева Виталия Кличко и столичных спасателей обратить внимание и разобраться с проблемой, пока не произошла трагедия.

Что известно о "мосте Кличко"?

Это большой пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском в Киеве. "Кличковским мостом" его называют, поскольку его во время своей каденции установил действующий мэр Киева. Для Виталия Кличко именно этот мост является самой большой гордостью на должности мэра. Это большой пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском в Киеве. "Кличковским мостом" его называют, поскольку его во время своей каденции установил действующий мэр Киева. Для Виталия Кличко именно этот мост является самой большой гордостью на должности мэра.

Заметим, что из-за стеклянных конструкций мост действительно выглядит немного необычно и красиво. Вместе с тем это же стекло очень часто трескается, что становится причиной для шуток в социальных сетях. Проблемы со стеклянным полом моста начались буквально сразу после открытия.

Предыдущие инциденты с "мостом Кличко"

Через 2 дня после торжественного открытия моста треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на ней попрыгала. По другой версии – в мост стреляли.

После того, как коммунальщики заменили треснувшее стекло инцидент повторился. По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было.

Чуть меньше, чем через месяц на мосту появилась новая трещина. Повреждения образовались у основания одного из ограждений.

Следующим "устало" боковое стекло. Тогда территорию вокруг проблемной зоны огородили, однако мост для перехода не закрывали.

После очередной трещины в социальных сетях начали шутить, что стекло – это, конечно, красиво, но из металла оно было бы как-то надежнее.

Еще один инцидент со стеклянными вставками произошел не так давно – 18 декабря. На одном из участков конструкции в очередной раз треснуло стекло.

Больше о строительстве "моста Кличко" и его трещинах – читайте по ссылке.