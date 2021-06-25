По прогнозам, будет не только гроза со шквальным ветром, но и град. В КГГА сообщили, что готовятся к непогоде.
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Что советуют делать во время грозы
- Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним.
- Также не стоит браться за металлическую входную дверь.
- Если вы увидите падение деревьев или ветвей, нужно обращаться на горячую линию "101".
- При травмировании людей призывают сразу звонить в скорую помощь на "103".
Прогноз погоды в Киеве на 26 июня / данные Укргидрометцентра
Что делать КГГА
Во время сильнейшего ливня в местах, где возможно подтопление, будет дежурить дополнительная спецтехника. Специалисты "Киевавтодор" планируют сразу начинать откачивать воду, если она будет накапливаться.