По прогнозам, будет не только гроза со шквальным ветром, но и град. В КГГА сообщили, что готовятся к непогоде.

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Что советуют делать во время грозы

Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним.

Также не стоит браться за металлическую входную дверь.

Если вы увидите падение деревьев или ветвей, нужно обращаться на горячую линию "101".

При травмировании людей призывают сразу звонить в скорую помощь на "103".



Прогноз погоды в Киеве на 26 июня / данные Укргидрометцентра

Что делать КГГА

Во время сильнейшего ливня в местах, где возможно подтопление, будет дежурить дополнительная спецтехника. Специалисты "Киевавтодор" планируют сразу начинать откачивать воду, если она будет накапливаться.

Обратите внимание! На Закарпатье, в городе Ужгород, 24 июня на головы посетителей одного из кафе упала огромная ветка дерева. Это произошло из-за сильного ветра. В результате инцидента несколько человек получили травмы.