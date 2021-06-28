Трагический случай произошел в Оболонском заливе. Тело мужчины лежало в 30 метрах от берега.

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Спасатели достали из воды тело человека

В 20:20 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Киеве поступило сообщение от правоохранителей.

Полицейские рассказали, что в Оболонском заливе нашли тело человека.

На место происшествия немедленно выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Спасатели установили, что тело мужчины находилось на глубине 5 метров на расстоянии 30 метров от берега.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения его вытащили на берег и передали правоохранителям.

Сейчас они устанавливают причины и обстоятельства трагического случая.



Спасатели вытащили тело утопленника / Фото Киевское ГУ ГСЧС