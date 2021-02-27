В Киеве 28 февраля могут ограничить работу 3 станций метро
В столице 28 февраля возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Причина – проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".
Источник:Информатор
Некоторые изменения в работе Киевского метрополитена возможны во второй половине дня 28 февраля.
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Изменения работы метро в Киеве
В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки,
– говорится в сообщении.
После окончания игры для безопасной и перевозки пассажиров возможно ограничение на вход к станциям метро:
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".
К таким шагам прибегают из соображений безопасности – чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.
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