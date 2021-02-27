В столице 28 февраля возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Причина – проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Некоторые изменения в работе Киевского метрополитена возможны во второй половине дня 28 февраля.

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Изменения работы метро в Киеве

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки,

– говорится в сообщении.

После окончания игры для безопасной и перевозки пассажиров возможно ограничение на вход к станциям метро:

"Олимпийская",

"Дворец спорта",

"Площадь Льва Толстого".

К таким шагам прибегают из соображений безопасности – чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Обратите внимание! Утром 22 февраля станция "Харьковская" была очень перегружена, там образовалась давка. Произошло это из-за закрытия одного из входов через замену турникетов.