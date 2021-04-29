В Киеве дотла сгорел автобус: впечатляющее видео пожара на проспекте Правды
В Киеве в обед 29 апреля полностью сгорел автобус. Его тушили примерно пол часа, однако остался лишь обгоревший кузов. В Сети опубликовали видео этого момента.
Источник:ГСЧС Киева
Это случилось возле дома 66 на Проспекте Правды примерно в 13:44. В результате инцидента никто не пострадал.
К теме В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео
Автобус, который сгорел на проспекте Правды в Киеве / Фото ГСЧС Киева
Подробнее об этом инциденте
Автобус горел неподалеку от тротуара. На видео с места происшествия видно, что из транспорта шел густой черный дым.
Пожарный тушит автобус на проспекте Правды / Фото ГСЧС Киева
К тушению привлекли 15 спасателей. Они использовали 3 единицы пожарно-спасательной техники
Сожженный корпус автобуса / Фото ГСЧС Киева
Сейчас устанавливают причину возгорания. Полиция пока никак не комментировала это событие.
Пожар автобуса, который сгорел в столице: видео телеграм-канала "Киев Оперативный"
Поделиться новостью