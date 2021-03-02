В Киеве 3 станции метро закроют на вход для пассажиров
3 станции метро Киева закроют на вход из-за встречи Динамо с Колосом / КГГА
Ограничения для пассажиров будут вводить из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский", который будет проходить с болельщиками. На главном стадионе страны в рамках Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и "Колос" из Ковалевки.
Источник:КГГА
Чтобы избежать перегрузок подземки из-за большого количества киевлян и жителей столицы чиновники могут решить традиционным способом ограничить входы в ближайшие к спортивному комплексу станции.
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Как отметили в КГГА, ограничения начнут работать фактически в часы пик: около 19:00.
Какие станции метро Киева могут закрыть на вход из-за футбола
Спуститься к метро может быть невозможно после игры, которая начнется в 17:00 на станциях метро:
- "Дворец спорта";
- "Площадь Льва Толстого";
- "Олимпийская".
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