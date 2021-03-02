Ограничения для пассажиров будут вводить из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский", который будет проходить с болельщиками. На главном стадионе страны в рамках Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и "Колос" из Ковалевки.

Чтобы избежать перегрузок подземки из-за большого количества киевлян и жителей столицы чиновники могут решить традиционным способом ограничить входы в ближайшие к спортивному комплексу станции. Смотрите также Не только на кассах: в Киевском метро появились дефибрилляторы – фото Как отметили в КГГА, ограничения начнут работать фактически в часы пик: около 19:00. Какие станции метро Киева могут закрыть на вход из-за футбола Спуститься к метро может быть невозможно после игры, которая начнется в 17:00 на станциях метро: "Дворец спорта";

"Площадь Льва Толстого";

"Олимпийская". Ограничения на вход направления никак не связаны с противоэпидемиологическими мерами. Таким образом руководство метрополитена избегает огромного скопления людей, с которыми подземка не сможет справиться за короткий период.