В Киеве в многоэтажке на улице Якуба Коласа, 23 31 декабря 2020 года обнаружили гранаты. Правоохранители уже эвакуировали жителей дома.

Детали инцидента

В одном из подъездов на третьем этаже женщина нашла у двери соседей боеприпасы с запалом. На место происшествия сразу же вызвали взрывотехников. Об этом сообщает телеграм-канал Dtp.kiev.ua.

Актуально Взрывное устройство подложили еще и под дверью родителей жены Шабунина

По данным телеграм-каналов, гранаты оказались боевыми.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, правоохранители и спасатели.

Смотрите видео с места минирования здания в Киеве:



В столице в многоэтажке нашли гранаты

Отметим, ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что взрывное устройство подложили под двери родителей его жены, которые проживают на Борщаговке в Киеве. Он добавил, что всех жителей 9-этажки эвакуировали. Вероятно, говорится о том же заминировании, ведь улица Якуба Коласа расположена в районе Борщаговки.