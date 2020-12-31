В Киеве заминировали жилой дом: на этаже нашли гранаты – видео
В Киеве в многоэтажке на улице Якуба Коласа, 23 31 декабря 2020 года обнаружили гранаты. Правоохранители уже эвакуировали жителей дома.
Детали инцидента
В одном из подъездов на третьем этаже женщина нашла у двери соседей боеприпасы с запалом. На место происшествия сразу же вызвали взрывотехников. Об этом сообщает телеграм-канал Dtp.kiev.ua.
Актуально Взрывное устройство подложили еще и под дверью родителей жены Шабунина
По данным телеграм-каналов, гранаты оказались боевыми.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, правоохранители и спасатели.
Смотрите видео с места минирования здания в Киеве:
В столице в многоэтажке нашли гранаты
Отметим, ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что взрывное устройство подложили под двери родителей его жены, которые проживают на Борщаговке в Киеве. Он добавил, что всех жителей 9-этажки эвакуировали. Вероятно, говорится о том же заминировании, ведь улица Якуба Коласа расположена в районе Борщаговки.
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