В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре: есть погибший
В Киеве горел торговый центр "Коралл". Он расположен на улице Милославской 6, в Деснянском районе столицы.
Спасателям сообщили о возгорании 31 января в 5:34. Меньше чем через час пожар удалось локализовать, а затем – ликвидировать.
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Чрезвычайники, которые приехали на вызов, выяснили, что пожар вспыхнул в комнате охраны, расположенной на первом этаже торгового центра.
Охранника заведения, находившегося на третьем этаже, удалось спасти. Между вторым и третьим этажами обнаружили тело погибшего мужчины.
Пожар унес жизнь мужчины / Фото ГСЧС
В общем пожар охватил площадь в 50 квадратных метров Причины и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.
Обстрел дома на Позняках
- Накануне неизвестные обстреляли окна одной из многоэтажек на Позняках в столице.
- На фото, опубликованных жителями дома в сети, видно дырки от пуль в стекле.
- Местные жители предположили, что стреляли из травматического оружия. Других подробности пока нет.
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