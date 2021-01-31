В Киеве горел торговый центр "Коралл". Он расположен на улице Милославской 6, в Деснянском районе столицы.

Источник: ГСЧС

Спасателям сообщили о возгорании 31 января в 5:34. Меньше чем через час пожар удалось локализовать, а затем – ликвидировать.

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Чрезвычайники, которые приехали на вызов, выяснили, что пожар вспыхнул в комнате охраны, расположенной на первом этаже торгового центра.

Охранника заведения, находившегося на третьем этаже, удалось спасти. Между вторым и третьим этажами обнаружили тело погибшего мужчины.



Пожар унес жизнь мужчины / Фото ГСЧС

В общем пожар охватил площадь в 50 квадратных метров Причины и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.

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