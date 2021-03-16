За хладнокровное убийство, совершенное в Соломенском районе столицы в феврале 2019 года, 34-летний киевлянин получил 15 лет тюрьмы. 16 марта судьи огласили ему обвинительный приговор.

Как доказали прокуроры и следователи, накануне убийства преступник случайно познакомился с мужчиной. Уже через несколько часов спустя они вместе выпивали водку.

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Из-за конфликта, который вдруг возник между собутыльниками, преступник начал драку с новым знакомым.

Множество ударов по голове и телу

Следователи выяснили, что во время попойки, в квартире потерпевшего на улице Шовкуненко осужденный хладнокровно убил собутыльника.

Он нанес мужчине 25 ударов табуретом по голове, после чего начал резать его ножом.

На теле убитого эксперты нашли 17 непроникающих колото-резаных ранений груди, живота и конечностей и по одной проникающей ножевой ране в груди и животе.

От полученных травм и ранений мужчина скончался на месте преступления, а преступник переоделся в его одежду, забрал ценные вещи и скрылся.

Задержали его правоохранители неподалеку от дома, где произошло убийство.

Во время досудебного расследования злоумышленник находился в следственном изоляторе. Судьи признали его виновным в совершении убийства и кражи и решили наказать 15 годами заключения. До того как приговор вступит в силу, осужденный будет находиться под стражей.