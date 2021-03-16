Забил табуретом и зарезал ножом: в Киеве 34-летний мужчина жестоко убил товарища
За хладнокровное убийство, совершенное в Соломенском районе столицы в феврале 2019 года, 34-летний киевлянин получил 15 лет тюрьмы. 16 марта судьи огласили ему обвинительный приговор.
Источник:Прокуратура Киева
Как доказали прокуроры и следователи, накануне убийства преступник случайно познакомился с мужчиной. Уже через несколько часов спустя они вместе выпивали водку.
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Из-за конфликта, который вдруг возник между собутыльниками, преступник начал драку с новым знакомым.
Множество ударов по голове и телу
- Следователи выяснили, что во время попойки, в квартире потерпевшего на улице Шовкуненко осужденный хладнокровно убил собутыльника.
- Он нанес мужчине 25 ударов табуретом по голове, после чего начал резать его ножом.
- На теле убитого эксперты нашли 17 непроникающих колото-резаных ранений груди, живота и конечностей и по одной проникающей ножевой ране в груди и животе.
От полученных травм и ранений мужчина скончался на месте преступления, а преступник переоделся в его одежду, забрал ценные вещи и скрылся.
Задержали его правоохранители неподалеку от дома, где произошло убийство.
Во время досудебного расследования злоумышленник находился в следственном изоляторе. Судьи признали его виновным в совершении убийства и кражи и решили наказать 15 годами заключения. До того как приговор вступит в силу, осужденный будет находиться под стражей.
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