Только по предварительной записи: в Киеве с 5 мая ЦПАУ начнут принимать посетителей
С ослаблением карантина киевляне смогут получить полный доступ к административным услугам. Специализированные центры начнут принимать клиентов и выдавать документы с 5 мая. Впрочем, ЦПАУ будут работать только по предварительной записи.
Источник:КГГА
Об открытии ЦПАУ для всех киевлян, которые записались в электронную очередь, сообщила директор департамента предоставления административных услуг Киева Наталья Шамрай. По словам чиновницы, центры возвращаются к работе в обычном карантинном режиме.
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Во время локдауна ЦПАУ предоставляли киевлянам услуги с помощью почтовой связи или онлайн.
Как записаться на прием в Центры предоставления административных услуг в Киеве во время карантина
Как утверждает Шамрай, если в апреле ЦПАУ могли получать документы от киевлян только в срочных случаях, со смягчением карантина ситуация изменится.
С 5 мая в центры можно будет попасть на прием, записавшись несколькими способами:
- с помощью приложения PQService;
- позвонив по телефонам: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39;
- через сайт административных услуг: http://kyivcnap.gov.ua/Equeue/Register.
Можно получить 15 услуг онлайн
Хотя посетители смогут приходить за получением административных услуг непосредственно в учреждения, на время карантина из-за пандемии COVID-19 до сих пор можно будет получать услуги в режиме онлайн. Полный перечень услуг можно посмотреть по ссылке: https://cutt.ly/obior2A.
Кроме того, некоторые услуги в ЦПАУ будут предоставлять с помощью почты. С их перечнем можно ознакомиться здесь: https://cutt.ly/sbiomLv.
Мы делаем все для безопасного пребывания посетителей в помещениях ЦПАУ. Несмотря на это, мы просим заявителей по возможности получать услуги онлайн или с помощью почтовой связи,
– подчеркнула Шамрай.
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