С ослаблением карантина киевляне смогут получить полный доступ к административным услугам. Специализированные центры начнут принимать клиентов и выдавать документы с 5 мая. Впрочем, ЦПАУ будут работать только по предварительной записи.

Об открытии ЦПАУ для всех киевлян, которые записались в электронную очередь, сообщила директор департамента предоставления административных услуг Киева Наталья Шамрай. По словам чиновницы, центры возвращаются к работе в обычном карантинном режиме.

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Во время локдауна ЦПАУ предоставляли киевлянам услуги с помощью почтовой связи или онлайн.

Как записаться на прием в Центры предоставления административных услуг в Киеве во время карантина

Как утверждает Шамрай, если в апреле ЦПАУ могли получать документы от киевлян только в срочных случаях, со смягчением карантина ситуация изменится.

С 5 мая в центры можно будет попасть на прием, записавшись несколькими способами:

с помощью приложения PQService;

позвонив по телефонам: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39;

через сайт административных услуг: http://kyivcnap.gov.ua/Equeue/Register.

Можно получить 15 услуг онлайн

Хотя посетители смогут приходить за получением административных услуг непосредственно в учреждения, на время карантина из-за пандемии COVID-19 до сих пор можно будет получать услуги в режиме онлайн. Полный перечень услуг можно посмотреть по ссылке: https://cutt.ly/obior2A.

Кроме того, некоторые услуги в ЦПАУ будут предоставлять с помощью почты. С их перечнем можно ознакомиться здесь: https://cutt.ly/sbiomLv.

Мы делаем все для безопасного пребывания посетителей в помещениях ЦПАУ. Несмотря на это, мы просим заявителей по возможности получать услуги онлайн или с помощью почтовой связи,

– подчеркнула Шамрай.