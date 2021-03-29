В Киеве на 7 улицах прекращает действовать ограничение скорости до 50 километров в час. С 1 апреля там будет разрешено ездить со скоростью до 80 километров в час.

Это были временные ограничения – из-за того, что зимой на дорогах образуется гололедица и существовал риск возникновения аварийных ситуаций. Пришла весна и ездить стало безопаснее.

Вниманию водителей Пробки в Киеве 29 марта: онлайн-карта

Решение ограничить скорость было принято еще в ноябре 2020 года.

Список улиц

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

улица Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Где в Киеве ограничено движение

Напомним, что на автовокзальном путепроводе (между Демевской и Лыбедской площадями) начался ремонт гранитных бортов. Там частично ограничено движение (в первой полосе) до 15 апреля.

С 16 марта по 31 августа ограничено движение и на проспекте Бандеры. Там ведутся ремонтные работы от улицы Елены Телиги до проспекта Оболонского в направлении станции метро "Почайна".