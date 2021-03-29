В Киеве с 1 апреля на 7 улицах прекращает действовать ограничение скорости: перечень
В Киеве на 7 улицах прекращает действовать ограничение скорости до 50 километров в час. С 1 апреля там будет разрешено ездить со скоростью до 80 километров в час.
Это были временные ограничения – из-за того, что зимой на дорогах образуется гололедица и существовал риск возникновения аварийных ситуаций. Пришла весна и ездить стало безопаснее.
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Решение ограничить скорость было принято еще в ноябре 2020 года.
Список улиц
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- улица Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Где в Киеве ограничено движение
Напомним, что на автовокзальном путепроводе (между Демевской и Лыбедской площадями) начался ремонт гранитных бортов. Там частично ограничено движение (в первой полосе) до 15 апреля.
С 16 марта по 31 августа ограничено движение и на проспекте Бандеры. Там ведутся ремонтные работы от улицы Елены Телиги до проспекта Оболонского в направлении станции метро "Почайна".
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