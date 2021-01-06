КГГА планирует закрыть все новогодние локации с 8 января. Такое решение приняли ввиду того, что в Украине будут вводить локдаун – жесткий карантин с 8 по 24 января.

В правительстве пообещали, что окончательно определятся 7 января. Но в КГГА уже спланировали, что Новый год в столице уже закончился. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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Что не будет работать с 8 января

отменяют праздничные концерты,

ярмарки (в том числе продуктовые),

аттракционы,

катки.

Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности. Не будут принимать посетителей в ресторанах, кафе и барах.

Примечательно, что недавно пресс-служба КГГА обнародовала список адресов, где состоятся сезонные ярмарки с 5 по 10 января.

Также в администрации рассказали о других ограничениях во время локдауна.

Напоминаем, что такие меры вводятся из-за пандемии коронавируса.