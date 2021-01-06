В Киеве из-за локдауна планируют уже закрыть все новогодние локации
КГГА планирует закрыть все новогодние локации с 8 января. Такое решение приняли ввиду того, что в Украине будут вводить локдаун – жесткий карантин с 8 по 24 января.
В правительстве пообещали, что окончательно определятся 7 января. Но в КГГА уже спланировали, что Новый год в столице уже закончился. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
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Что не будет работать с 8 января
- отменяют праздничные концерты,
- ярмарки (в том числе продуктовые),
- аттракционы,
- катки.
Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности. Не будут принимать посетителей в ресторанах, кафе и барах.
Также в администрации рассказали о других ограничениях во время локдауна.
Напоминаем, что такие меры вводятся из-за пандемии коронавируса.
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