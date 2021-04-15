В Киеве власти решили разрешить адвокатам пользоваться общественным транспортом во время локдауна без специальных пропусков. Они могут проехать по служебному удостоверению.

Об этом заявил 15 апреля заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. По его словам такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Адвокатам не нужны спецпропуски

Бондаренко отметил, что даже во время жесткого карантина необходимо обеспечить защиту прав людей.

Убежден, что даже на время локдауна передвижения адвокатов столицей должен быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан,

– написал он.

Напоминаем, что в Киеве продлили жесткий карантин до конца апреля. Он предусматривает запрет на свободные перевозки общественным транспортом, а также закрытие детских садов и других учебных заведений.