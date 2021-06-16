Спасли с помощью ножа: в Киеве агрессивный стафф едва не растерзал таксу – видео 18+

Кровавое и неприятное для всех событие произошло 15 июня в одном из жилых районов Киева. Американский стаффордширский терьер, которого выгуливали без намордника, мертвой хваткой вцепился в голову небольшой таксе.

Разнимать собак пытались их владельцы, но унять разъяренное животное не могли даже многочисленными ударами по морде. Спас ситуацию проходивший мимо боец Нацгвардии.

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Насколько серьезно пострадал маленький песик, неизвестно.

Пришлось задействовать нож

Судя по видео, которое сняли очевидцы происшествия, все попытки владельцев животных извлечь ухо таксы из челюстей собаки бойцовской породы оказались тщетными.

Для того, чтобы спасти таксу, ее хозяин отчаянно колотил стаффа по морде. Впрочем, хватку тот не ослаблял.

В ситуацию вмешался нацгвардеец, который взял у кого-то из свидетелей нож и, не раскрыв его, заставил терьера разомкнуть челюсти.

Работали ли на месте происшествия правоохранители и наказали ли они владельца бойцовского пса, неизвестно. Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, выгул собак без намордников наказывается штрафом от 17 до 51 гривны.

Смотрите видео, как спасали таксу, которую покусал стафф (18+):