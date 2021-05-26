Нападавшего уже нашли. Он извинился и готов компенсировать убытки. Впрочем, в этой ситуации оконфузился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он публично заявил, что в преступлении подозревают Романа Романюту, а когда выяснилось, что это совсем другое лицо, даже не извинился.

Мы об этом писали Полиция Киева разыскивает мужчину, который избил битой водителя: назвали фамилию

Детали инцидента

Мужчина на Ford посигналил водителю Volkswagen Touareg, поскольку он вызвал аварийную ситуацию – развернулся на перекрестке, не пропустив встречную машину.

Такая реакция водителя не понравилась нарушителю, и он догнал его на дороге, опасно подрезав и преградив путь.

Мы с мужем ехали из старого центра в сторону дома. Он перед нами развернулся, нам показалось, что резко. Мужчина посигналил ему. Этот мужчина хотел нас за это проучить,

– рассказала жена пострадавшего водителя.

Агрессивный водитель спортивной внешности выскочил из машины и направился к "обидчику". Люди в Ford поняли, что им нужно как-то защищаться от нападавшего, и достали газовый баллончик.

Впрочем, Евгений Менесенко – так зовут нападавшего – пошел в свою машину и достал биту. Ею он избил машину "оппонента" и ударил мужчину по голове.

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Геращенко не извинился

Заместитель Арсена Авакова поспешил сообщить о том, что полиция уже установила личность нападавшего, и назвал фамилию – Роман Романюта. Именно его Антон Геращенко объявил в розыск. Впрочем, как выяснилось, это был не Романюта. Мужчина объяснил, что отдал свою машину с номером "Legioner" в аренду.

На своей странице в фейсбуке Романюта обратился к Геращенко и попросил его быть внимательнее.

Впрочем, Антон Геращенко решил не извиняться в такой ситуации, а отредактировал свое сообщение, написав, что "если на видео не господин Романюта, а очень похожий на него человек, которому он дал в пользование свое авто, то чем скорее он об этом сообщит в органы полиции, тем будет лучше для установления истины по делу и привлечения виновного к ответственности".

Скриншот поста Антона Геращенко

Нападавший нашелся сам

О личности настоящего нападавшего узнали из поста сестры пострадавшей женщины. Она опубликовала фото агрессивного водителя и написала, что он сам вышел на связь и попросил прощения. Евгений Менесенко также согласился компенсировать убытки.

Обратился неизвестный из закрытого профиля. Он представился третьей стороной и сказал, что нападавший извиняется и готов мириться,

– говорит сестра потерпевшей Елены Екатерина Деряга.

По словам жены пострадавшего водителя, он не получил серьезных травм.

Семья обратилась в полицию и там возбудили дело сначала из-за нанесения легких телесных повреждений, но впоследствии переквалифицировали в хулиганство.

Объяснение нападавшего

Евгений Менесенко объяснил, что догнал Ford, якобы чтобы просто поговорить, а когда увидел, что на него направили газовый баллончик, то разозлился.