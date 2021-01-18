В киевском аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который пытался провезти в Украину пол килограмма кокаина. "Товар", стоимость которого на черном рынке составляет более 2 миллионов гривен, мужчина спрятал в банке от овощного супа.

С какой именно страны прибыл контрабандист не сообщается. Его задержали при руководстве Киевской областной прокуратуры, об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Кокаин был завернут в пакет и вероятно был в жидкости, которая была похожа на суп. Это банка продукции компании Struik – производитель пищевых продуктов из Нидерландов. Возможно именно из этой страны и везли "товар".

Изъятый кокаин / Фото Офиса генпрокурора

Перевозчика задержали / Фото Офиса генпрокурора

Что грозит иностранцу?

В случае доказательства вины в суде, он может оказаться в тюрьме на срок от 8 до 10 лет.