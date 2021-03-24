В Киеве 24 марта активисты блокировали работу заправок Glusco и разрисовали их краской. Утверждают, что на АЗС не платят налоги и торгуют некачественным горючим.

Кроме того, по мнению активистов, всю прибыль с АЗС получает Россия.

Кстати Glusco прокомментировала обыски и заверила, что исправно платит налоги

Заправки разрисовали

Члени "Нацкорпуса" призвали власти расширить санкции против российского бизнеса в Украине, а украинцев – не обслуживаться на заправках Glusco.

Любые полшага в борьбе с оккупантами просто недопустимы. Недавно СБУ начали массовые проверки АЗС Glusco, но заправки продолжают работать,

– заявили активисты.

Поэтому они обклеили заправки плакатами, облили двери красной краской.

В Киеве разрисовали заправки Glusco / Фото "Нацкорпуса":

Обыски на заправках: что известно