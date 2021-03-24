В Киеве активисты облили краской заправки Glusco: фото
В Киеве 24 марта активисты блокировали работу заправок Glusco и разрисовали их краской. Утверждают, что на АЗС не платят налоги и торгуют некачественным горючим.
Источник:dtp.kiev.ua
Кроме того, по мнению активистов, всю прибыль с АЗС получает Россия.
Кстати Glusco прокомментировала обыски и заверила, что исправно платит налоги
Заправки разрисовали
Члени "Нацкорпуса" призвали власти расширить санкции против российского бизнеса в Украине, а украинцев – не обслуживаться на заправках Glusco.
Любые полшага в борьбе с оккупантами просто недопустимы. Недавно СБУ начали массовые проверки АЗС Glusco, но заправки продолжают работать,
– заявили активисты.
Поэтому они обклеили заправки плакатами, облили двери красной краской.
В Киеве разрисовали заправки Glusco / Фото "Нацкорпуса":
Обыски на заправках: что известно
- В Службе безопасности Украины подозревают Glusco в реализации некачественных нефтепродуктов. Из-за этого Украина, вероятно, потеряла не менее 240 миллионов гривен.
- Поэтому полицейские провели обыски на 3 нефтебазах и 105 автозаправках сети.
- В АЗС говорят, что обвинения СБУ "выглядят странно". Уверяют, что за все время работы компания уплатила в бюджет 10 миллиардов гривен.
Поделиться новостью