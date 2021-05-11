Сейчас огонь полностью потушен. К счастью, никто не пострадал – обошлось без жертв.

Недавно произошел Пожар во Львове возле мотозавода: людей снимали вышкой с 9 этажа – фото, видео

Что известно о пожаре

Огонь охватил 400 квадратных метров – горело одноэтажное здание, которое пока не используют.

Это территория складских помещений в Соломенском районе столицы.

Спасателям пришлось более часа бороться с огнем. В 18:03 пожар был локализован.

На месте работали 8 единиц спецтехники и 36 спасателей.

Недавние резонансные пожары в Киеве

В Киеве между супругами возник конфликт. После муж в состоянии алкогольного опьянения взял зажигалку и поджег вещи на балконе.

А на Березняках в Киеве произошел пожар в торговом центре. Всех посетителей и работников торгового центра срочно эвакуировали на улицу.