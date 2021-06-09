В результате инцидента дорогая машина оказалась насаженной на металлический парковочный ограничитель. По меньшей мере, у Mercedes сломался бампер.

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Кроме того, у машины может быть повреждена защита двигателя.

Что известно о нетипичном ДТП на Андреевском спуске

Авария произошла около 16:30 на Андреевском спуске, где совсем недавно разрешили движение автомобильного транспорта.

По предварительным данным, водитель Mercedes хотел проехать за машиной, перед которой болард опустился, но не успел.

Как только машина приблизилась к ограничителю, он начал подниматься. Отреагировать на препятствие владелец уже не мог, поскольку оно оказалось в мертвой для него зоне.



Mercedes пострадал от боларда / Фото dtp.kiev.ua

Кроме того, в нескольких метрах от места аварии произошло еще одно нарушение правил дорожного движения. Водитель Skoda припарковался на полосе для встречного движения, из-за чего его машину забрал эвакуатор.

Смотрите видео с места необычной аварии на Андреевском спуске в Киеве: