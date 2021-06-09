В Киеве на Андреевском спуске парковочный столбик снизу протаранил Mercedes: видео

9 июня 2021 , 23:01
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Источник:

dtp.kiev.ua

Довольно необычное ДТП произошло днем 9 июня в историческом центре Киева. Водитель элитной легковушки Mercedes не успел проскочить мимо боларда, который поднимался вверх.

В результате инцидента дорогая машина оказалась насаженной на металлический парковочный ограничитель. По меньшей мере, у Mercedes сломался бампер.

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Кроме того, у машины может быть повреждена защита двигателя.

Что известно о нетипичном ДТП на Андреевском спуске

  • Авария произошла около 16:30 на Андреевском спуске, где совсем недавно разрешили движение автомобильного транспорта.
  • По предварительным данным, водитель Mercedes хотел проехать за машиной, перед которой болард опустился, но не успел.
  • Как только машина приблизилась к ограничителю, он начал подниматься. Отреагировать на препятствие владелец уже не мог, поскольку оно оказалось в мертвой для него зоне.


Mercedes пострадал от боларда / Фото dtp.kiev.ua

Кроме того, в нескольких метрах от места аварии произошло еще одно нарушение правил дорожного движения. Водитель Skoda припарковался на полосе для встречного движения, из-за чего его машину забрал эвакуатор.

Смотрите видео с места необычной аварии на Андреевском спуске в Киеве:

Автор: Олексій Чибісов