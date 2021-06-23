В Киеве на Андреевском спуске провалилась крыша исторического дома: фото

Еще одно историческое здание в самом центре Киева оказалось под угрозой разрушения. 23 июня обрушилась крыша дома на Андреевском спуске, 18.

ЧП произошло в заброшенном доме, построенном в 1891 году по проекту архитектора Андрея Крауса. Владела домом семья ювелира Иосифа Ребенка, который работал на поляка Ярославского.

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После смерти предпринимателя Ребенок женился на его вдове.

Могут построить офисный центр



Внутрь дома будет попадать вода / Фото Честно. Киев

Активисты подчеркивают, что, по данным "СХЕМ", в 2010 году во времена мэра Черновецкого Киевсовет разрешил провести денежную оценку земли под домом.

В дальнейшем этот участок должны были продать ООО "Авиантбуд" для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых апартаментов с офисным центром, учреждениями торговли, общественного питания и подземным паркингом.

Двери дома, где обвалилась крыша, являются уникальными. Они декорированы двумя портиками с накладными неоренесансныими деталями. За это двери дома внесли в 20 исторических, которые стоит увидеть в столице.



Двери дома являются уникальными / фото честно. Киев

Поскольку крыша обвалилась окончательно, для здания это означает, что с каждым дождем внутрь будет попадать вода. И это приведет к стремительному разрушению помещения исторического дома.