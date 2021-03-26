На одном из достопримечательных мест столицы, .Андреевском спуске, без каких-то обсуждений и конкурсов установили памятник Николаю Гоголю. Этот факт вызвал большое возмущение у киевлян.

По словам киевского урбаниста Виталия Селика, установка скульптуры на Андреевском спуске выглядит странным и нелогичным шагом. А то, что это сделали без обсуждения, является продолжением плохой тенденции.

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На пьедестале есть табличка, указывающая о подарке Киеву памятника скульптором Борисом Довганем, но художник умер еще 2 года назад.

Вероятно, установил известный коллекционер

Селик предполагает, что к появлению памятника может быть причастен Александр Брей, чей офис расположен неподалеку. Ранее коллекционер уже открывал на Андреевском спуске скандальную скульптуру Александра Вертинского.



Памятник Гоголю на Андреевском спуске мгновенно стал скандальным / Фото Евгения Карася

Впрочем, после возмущения киевлян появлением более похожего на кладбищенский памятник, его демонтировали.

Просто кому-то захотелось еще один памятник писателю. Первый установили на Русановском бульваре в 1982 году к 130-й годовщине со дня смерти писателя. Интересно, кто же решил, что может ставить скульптуры на Андреевском без согласования общины Киева, как у себя на даче?

– подчеркнул Селик.

Урбанист подчеркнул, что пребывание памятника на Андреевском спуске совсем не логично. По мнению эксперта, скульптуру могли бы установить на улице, которая имеет имя писателя.