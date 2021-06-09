То, что не удалось обменять на деньги, вероятно, просто выбросили. О такой находке написал Антон Короб в фейсбуке.
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Память на помойке
Он также занимается исследованием истории Киева и пытался выкупить кое-что из того, что родные Ковалинского продавали на "Петровке". Остатки архива Короб нашел на помойке.
В мешках со строительным мусором были выброшены слайды с фотографиями заграничных путешествий, фотопленки с различными событиями, две разбитых пары очков, одна напечатанная фотография, этикетка с обложки его книги "Киевские миниатюры,
– пишет Короб.
Реакция киевлян
В комментариях многие киевляне также сожалеют о том, как распорядились архивом и памятью о Виталии Ковалинском.
Вынести память на помойку... Это является ужасным трендом нашего времени. Хорошо, что не залило дождем, уверена, что в Киеве найдется музей, готовый интегрировать эти артефакты в коллекцию,
– пишет киевлянка Вера Степанова.
Что известно о Виталии Ковалинском
- Историк, исследовавший Киев.
- Писатель и журналист.
- Заведующий отделом Музея истории города Киева (1997–2012),
- Главный редактор журнала "Купола".
- Умер в 2019 году.