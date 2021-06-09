То, что не удалось обменять на деньги, вероятно, просто выбросили. О такой находке написал Антон Короб в фейсбуке.

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Память на помойке

Он также занимается исследованием истории Киева и пытался выкупить кое-что из того, что родные Ковалинского продавали на "Петровке". Остатки архива Короб нашел на помойке.

В мешках со строительным мусором были выброшены слайды с фотографиями заграничных путешествий, фотопленки с различными событиями, две разбитых пары очков, одна напечатанная фотография, этикетка с обложки его книги "Киевские миниатюры,

– пишет Короб.

Реакция киевлян

В комментариях многие киевляне также сожалеют о том, как распорядились архивом и памятью о Виталии Ковалинском.

Вынести память на помойку... Это является ужасным трендом нашего времени. Хорошо, что не залило дождем, уверена, что в Киеве найдется музей, готовый интегрировать эти артефакты в коллекцию,

– пишет киевлянка Вера Степанова.

Что известно о Виталии Ковалинском