В Киеве архив известного историка оказался на помойке после его смерти

В Киеве на помойке возле дома, где жил историк Виталий Ковалинский, нашли остатки его архива. После смерти краеведа его родные пытались продать самые интересные вещи из коллекции на рынке.

То, что не удалось обменять на деньги, вероятно, просто выбросили. О такой находке написал Антон Короб в фейсбуке.

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Память на помойке

Он также занимается исследованием истории Киева и пытался выкупить кое-что из того, что родные Ковалинского продавали на "Петровке". Остатки архива Короб нашел на помойке.

В мешках со строительным мусором были выброшены слайды с фотографиями заграничных путешествий, фотопленки с различными событиями, две разбитых пары очков, одна напечатанная фотография, этикетка с обложки его книги "Киевские миниатюры,

– пишет Короб.

Реакция киевлян

В комментариях многие киевляне также сожалеют о том, как распорядились архивом и памятью о Виталии Ковалинском.

Вынести память на помойку... Это является ужасным трендом нашего времени. Хорошо, что не залило дождем, уверена, что в Киеве найдется музей, готовый интегрировать эти артефакты в коллекцию,

– пишет киевлянка Вера Степанова.

Что известно о Виталии Ковалинском