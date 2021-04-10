В Киеве автобус с пассажирами влетел в столб, а затем в машину: есть пострадавшая
В Киеве автобус с пассажирами влетел в столб, а затем в машину / volyn24
В Киеве 10 апреля автобус 220 маршрута, что осуществляет городские пассажирские перевозки, попал в ДТП. Сначала он врезался в столб, а затем столкнулся с автомобилем.
Источник:dtp.kiev.ua
Авария с участием общественного транспорта произошла на столичном проспекте Бажана, что в районе метро "Позняки". По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.
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Пострадала пассажирка
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, которая ехала в автобусе.
Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Пока не известно, какие травмы она получила.
На месте происшествия оперативно приехали медики и полиция.
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