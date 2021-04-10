В Киеве 10 апреля автобус 220 маршрута, что осуществляет городские пассажирские перевозки, попал в ДТП. Сначала он врезался в столб, а затем столкнулся с автомобилем.

Авария с участием общественного транспорта произошла на столичном проспекте Бажана, что в районе метро "Позняки". По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

Читайте также Смертельное ДТП в Харькове: водитель сбил полицейсього и протянул его 50 метров, – видео

Пострадала пассажирка

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, которая ехала в автобусе.

Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Пока не известно, какие травмы она получила.

На месте происшествия оперативно приехали медики и полиция.

Аварии и ДТП в Киеве: последние новости