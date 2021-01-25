В Киеве 25 января на Березняках на проспекте Тычины автобус сбил человека прямо на пешеходном переходе. Вероятно, что водитель не увидел его из-за припаркованной машины, владелец которой решил постоять именно в этом запрещенном месте.

Источник: "Киев Оперативный"

На кадрах, которые опубликовали в социальных сетях, видно, как пешеход начинает двигаться по переходу и обходит легковушку, которая к тому еще и сдавала назад. В этот момент автобус приближался к месту столкновения – водитель вероятно не увидел человека и не успел затормозить.

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Самое ужасное в этой ситуации – поведение людей, которые стали свидетелями ДТП. Женщина, которая двигалась по тротуару, лишь вышла посмотреть, что случилось, а один из пассажиров этого же автобуса просто вышел с пакетом в руках и направился в противоположном направлении. Водитель также не сразу подошел к сбитому мужчине.

В Киеве автобус сбил на пешеходе человека: видео (18+)



Пока неизвестно жив ли пешеход.

В комментариях люди возмущаются поведением участников и свидетелей этого ДТП. В частности пишут, что цепь нарушений начал именно тот водитель легковушки, который припарковался на пешеходном переходе.