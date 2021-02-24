На съезде с Корчеватского путепровода утром 24 февраля произошла авария с участием автобуса "Богдан" и грузовика MAN. В результате инцидента травмировался водитель грузового автомобиля.

На месте происшествия на Столичном шоссе работают полицейские. Медики уже отвезли пострадавшего мужчину в больницу.

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По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса.

Что известно о столкновении "Богдана" и MAN в Киеве



Грузовик остановился из-за неисправности / Фото Киева

Как пояснил правоохранителям водитель автобуса, он на какое-то мгновение перестал смотреть на дорогу, после чего сразу же въехал в грузовик.

MAN, как выяснилось, сломался на левой полосе, а водитель грузовика пытался починить машину.

Удар был достаточно мощным. Из-за столкновения у "Богдана" треснуло лобовое стекло, а боковое стекло вообще вылетело.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. С окончательной квалификацией производства следователи должны определиться после того, как медики сделают свои выводы относительно степени травм пострадавшего водителя.



Ремонт автобуса будет стоить несколько тысяч / Фото Киева