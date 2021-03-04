В Киеве поздно вечером 3 марта произошла детективная история с элементами комедии. Автоугонщик сначала залез в одну машину на стоянке, его заметили. Убегая от охраны, он сел в другую, но оттуда его выгнал владелец авто.

В конце концов преступник выбежал на дорогу и угрожая пистолетом отобрал таки машину с третьей попытки. Это произошло около 22:00 в Голосеевском районе столицы.

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Первая попытка угона

Сначала мужчина залез в машину Honda на автостоянке на улице Маршала Конева, 6. Сработала сигнализация. На звук пришел охранник. В салоне он заметил мужчину, который пытался спрятаться за креслом.

Охранник открыл дверь, а в этот момент автоугонщик наставил на него оружие. Охранник отошел, и вор выскочил из авто.

Вторая попытка

Убегая он сел на заднее сиденье автомобиля Mercedes, в котором был водитель. Вор также начал ему угрожать, видимо, хотел отобрать авто, но владелец машины не испугался и выгнал незваного гостя из салона.

Уже возле самой гостиницы охранники пытались задержать вора, но у них не получилось. Именно эта вторая попытка угона машины и побег вора попали на записи видеокамер.

В Киеве автоугонщика выгнали из двух машин: смотрите видео

Третья попытка

После побега с парковки преступник выбежал на дорогу и остановил автомобиль Honda, угрожая оружием. Видимо, он не равнодушен к автомобилям именно этой марки.

Далее автоугонщик выбросил владельца и поехал на этой машине. Но не далеко. Брошенную машину нашли в 4 километрах от места преступления.

Угнанную машину нашли во дворах неподалеку: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)

Сейчас его разыскивают правоохранители.

В соцсетях пишут, что это мог быть один из тех автоугонщиков, которого недавно задержали, но суд был очень лояльным и отпустил его под домашний арест.