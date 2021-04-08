Инцидент произошел вечером 7 апреля на АЗС ANP на Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева. Владелец Mazda нагло вел себя с кассиршей заведения и пришел в бешенство из-за замечания об отсутствии маски.

Под конец непродолжительного конфликта злоумышленник плюнул женщине в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Уже на следующий день мужчину поймали патрульные полицейские. Его оштрафовали на крупную сумму.

Смотрите также Без пропусков и с нарушениями карантина: в Киеве набирают популярность городские электрички

Инспекторы полиции не просто остановили водителя иномарки, а доставили его в Дарницкое управление полиции.

Отказывался надеть маску

Конфликт между мужчиной и кассиршей АЗС ANP на Харьковском шоссе, 68, произошел вечером 7 апреля.

Клиент станции, который зашел в помещение, был без обязательной для ношения маски. Из-за этого кассирша сделала ему замечание.

Услышав о необходимости надеть средство защиты, мужчина начал кричать на женщину. Впоследствии он плюнул ей в лицо.

Действия злоумышленника полицейские квалифицировали как нарушение правил карантина по отношению к людям. В Кодексе Украины об административных правонарушениях за подобный поступок предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.

Какую именно сумму вписали инспекторы в документы мужчине, неизвестно. Однако это постановление не должен рассматривать суд. Штраф за свой поступок нарушитель должен заплатить в любом случае.

Смотрите видео, как клиент АЗС в Киеве плюнул в лицо кассирше:

Киев является лидером среди крупных городов по распространению COVID-19. С начала пандемии в столице от этой болезни умерли 3 749 человек с подтвержденным диагнозом. В официальную статистику внесли 1 886 новых случаев инфицирования вирусом.