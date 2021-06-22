Видео этого инцидента обнародовали в местных телеграм-каналах 21 июня. Злоумышленник пытался прикрыть лицо, но его густые усы были слишком заметными.

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Захотел посмотреть в глаза

Нищая была в черной куртке и в платке.

Она лежала склонив лицо к тротуару.

В подписи к видео этого инцидента говорится, что парень почувствовал неладное, когда проходил мимо нищей.

Поэтому захотел заглянуть ей в глаза.

Однако впоследствии оказалось, что она – молодой человек.

Когда автор ролика подошел ближе, попросил показать на камеру свои усы.

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