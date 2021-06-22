Видео этого инцидента обнародовали в местных телеграм-каналах 21 июня. Злоумышленник пытался прикрыть лицо, но его густые усы были слишком заметными.

Другое мошенничество Во Львове одессит устроил стрельбу возле отдела полиции: хотел выманить у бабушки 4000 долларов

Захотел посмотреть в глаза

  • Нищая была в черной куртке и в платке.
  • Она лежала склонив лицо к тротуару.
  • В подписи к видео этого инцидента говорится, что парень почувствовал неладное, когда проходил мимо нищей.
  • Поэтому захотел заглянуть ей в глаза.
  • Однако впоследствии оказалось, что она – молодой человек.
  • Когда автор ролика подошел ближе, попросил показать на камеру свои усы.

Разоблачили "бабушку" с усами, которая просила милостыню в столице: видео телеграма "Киев сейчас"