В столице "бабушка-нищенка" оказалась мужчиной с усами: видео разоблачения

В центре Киева разоблачили мужчину, который предположительно занималась мошенничеством. Когда к бабушке, которая просила милостыню, подошли, она оказалась молодым человеком.
Видео этого инцидента обнародовали в местных телеграм-каналах 21 июня. Злоумышленник пытался прикрыть лицо, но его густые усы были слишком заметными.
Другое мошенничество Во Львове одессит устроил стрельбу возле отдела полиции: хотел выманить у бабушки 4000 долларов
Захотел посмотреть в глаза
- Нищая была в черной куртке и в платке.
- Она лежала склонив лицо к тротуару.
- В подписи к видео этого инцидента говорится, что парень почувствовал неладное, когда проходил мимо нищей.
- Поэтому захотел заглянуть ей в глаза.
- Однако впоследствии оказалось, что она – молодой человек.
- Когда автор ролика подошел ближе, попросил показать на камеру свои усы.
Разоблачили "бабушку" с усами, которая просила милостыню в столице: видео телеграма "Киев сейчас"Обратите внимание! В селе Зеленый Яр, что в Обуховском районе Киевской области в гости к 70-летней женщине пришли две "монахини". Они смогли выманить у пенсионерки почти 200 тысяч гривен. Однако злоумышленниц 17 июня задержали.