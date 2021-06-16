Об этом рассказал мужчина, у которого бабушка просила 20 гривен. Пенсионерка обычно стоит у входа и просит помощи у прохожих. Неравнодушные дают ей наличные.

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Постоянная клиентка

Женщина, не стесняясь, загрузила пакеты с покупками в машину, еще и пристыдила очевидца "лучше помог бы бабе, баба растратилась".

Иду в магазин и вижу: стоит бабушка с тележкой и кульками, просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир сказал, что она – постоянный клиент и просит оплатить покупки,

– написал автор сообщения.

Реакция людей

В комментариях под заметкой люди пишут, что не удивлены таким поведением. По словам пользовательница Елены Юрьевой, "все так жалеют этих бабушек, особенно тех, которые живут в квартирах на Печерске и там же и просят".

Другие пользователи отмечают, что видели бабушку возле разных супермаркетов.