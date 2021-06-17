Мужчина сразу позвонил правоохранителям. Он пояснил, что пенсионер много лет приносит в квартиру разные вещи. Среди них и был танковый снаряд.

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Опасный предмет вынесли из помещения специалисты-взрывотехники.

Когда принес, не помнит

Как выяснилось, всевозможные вещи к себе домой приносил мужчина, который живет на улице Петра Запорожца на Троещине.

Следователи пообщались с пожилым мужчиной, но он не смог вспомнить, где именно нашел снаряд. Также дедушка не рассказал правоохранителям, как долго боеприпас находится у него дома.

Что надо делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов

Полицейские напомнили, что в случае, когда кто-то нашел боеприпас или что-то похожее на него, надо:

ни в коем случае не касаться находки;

сразу сообщить об инциденте полицейским и спасателям;

не пускать к находке других лиц;

прекратить любые работы неподалеку от места обнаружения взрывоопасного предмета.

Помните, что предметы, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы должны быть обезврежены только специалистами. Именно они определяют степень безопасности боеприпасов, которые не взорвались, возможность их транспортировки и способ обезвреживания или уничтожения,

– подчеркнули полицейские.



81-летний киевлянин хранил у себя на балконе танковый снаряд / Фото патрульной полиции Киева