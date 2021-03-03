В Киеве на Березняках водитель умер за рулем и влетел в другую машину: видео
Медики не смогли спасти жизнь киевлянину / Скриншот с видео
Медики скорой достаточно долгое время пытались спасти жизнь 62-летнему владельцу Chevrolet Cruze, который потерял сознание за рулем. Инцидент произошел днем 3 марта на улице Шумского.
Источник:Киев оперативный
Водитель легковушки, которому стало плохо, умер во время движения. Запустить его сердце врачи не смогли.
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Chevrolet при этом выехал на встречку и продолжил двигаться вплоть до того, пока не совершил ДТП.
Пытались реанимировать почти полчаса
- Водитель BMW, в которую влетел "американец", утверждает, что заранее видела, как на нее движется неуправляемый автомобиль.
- Женщина пыталась сдавать назад, но избежать столкновения не смогла.
- Когда на место происшествия прибыли медики скорой, у мужчины, который потерял сознание, не было пульса.
- Врачи долгое время пытались реанимировать киевлянина, но попытки запустить его сердце были напрасными.
На месте происшествия работают полицейские. Из-за чего именно умер 62-летний владелец Chevrolet Cruze, неизвестно.
Смотрите видео попыток спасения киевлянина, который потерял сознание во время управления машиной:
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