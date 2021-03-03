Медики скорой достаточно долгое время пытались спасти жизнь 62-летнему владельцу Chevrolet Cruze, который потерял сознание за рулем. Инцидент произошел днем 3 марта на улице Шумского.

Водитель легковушки, которому стало плохо, умер во время движения. Запустить его сердце врачи не смогли.

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Chevrolet при этом выехал на встречку и продолжил двигаться вплоть до того, пока не совершил ДТП.

Пытались реанимировать почти полчаса

Водитель BMW, в которую влетел "американец", утверждает, что заранее видела, как на нее движется неуправляемый автомобиль.

Женщина пыталась сдавать назад, но избежать столкновения не смогла.

Когда на место происшествия прибыли медики скорой, у мужчины, который потерял сознание, не было пульса.

Врачи долгое время пытались реанимировать киевлянина, но попытки запустить его сердце были напрасными.

На месте происшествия работают полицейские. Из-за чего именно умер 62-летний владелец Chevrolet Cruze, неизвестно.

Смотрите видео попыток спасения киевлянина, который потерял сознание во время управления машиной: