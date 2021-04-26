Случай бешенства и нападения инфицированного животного на человека зафиксировали в Голосеевском районе Киева. Пострадавшей женщиной занимаются медики.

В Госпродпотребслужбе Киева рассказали об инциденте, который может закончиться трагедией. Он произошел еще 17 апреля в одном из дворов. Лиса, спрятавшаяся под досками, укусила женщину.

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На следующий день животное умерло, а эксперты выяснили, что она была больна бешенством.

Лечения не существует

После нападения на прохожую, лиса снова скрылась. Ее труп привез на исследование 19 апреля работник команды спасения животных "КАРГ".

Заболела ли покусанная лисой женщина, пока неизвестно. Она получает лечение, однако в мире нет специфической терапии при этом заболевании.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что острое инфекционное заболевание у человека поражает центральную нервную систему и всегда заканчивается смертью. Ни одного случая выздоровления людей от бешенства в мире еще не зарегистрировали.

Учитывая то, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства, необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом. Профилактические рекомендации просты – не пропускать прививки домашним любимцам, – подчеркнули чиновники.

Как передается бешенство

Заразиться этой страшной болезнью можно двумя способами:

через укус от больного лица;

с помощью ослюнения, когда животное еще не выглядит больным, а лишь облизывает того, к кому привязано.

При попадании вируса в конъюнктиву глаза, на слизистые носа, губ и поврежденную кожу, человек может заболеть.