В Дарницком районе Киева котенок напал на женщину, которая его подкармливала. В четвероногого диагностировали бешенство.

Инцидент произошел перед Новым годом

Сначала кот напал на собаку. Когда хозяйка пса попыталась отогнать котенка, то он направил агрессию уже на нее. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Читайте также В Виннице таксист подрался с пассажирами: как это связано с собачкой

Инцидент произошел еще 31 декабря. Именно тогда в Объединение ветеринарной медицины обратилась киевлянка. Она привезла труп бездомного котенка.

Женщина не заметила, что с котенком то не так

Женщина рассказала, что подкармливала животное в течение нескольких недель на собственном дачном участке. Еще 29 декабря котенок напал на собаку и на нее. В течение двух дней пушистик вроде бы хорошо себя чувствовал, а в канун Нового года женщина обнаружила уже труп. В этот день потерпевшая и обратилась в травмпункт для введения вакцины.

Исследование на бешенство показало свечение, характерное для бешенства животных. Об установлении заболевания бешенством известили Киевскую городскую государственную администрацию и принимаются меры по его ликвидации,

– сообщили в Госпродпотребслужби.

Возле Киева много животных-носителей бешенства

Специалисты отметили, что Киев граничит с лесопарковыми зонами. В них много животных – лис, енотов и бездомных собак, которые являются носителями бешенства. В случае покуса или даже попадания слюны животного следует обращаться немедленно за помощью.