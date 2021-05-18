В результате аварии многотонный грузовик переехал девочку. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой. На месте происшествия работали полицейские.

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Следователи пытаются выяснить все обстоятельства инцидента, а также узнать, был ли виновен в аварии водитель бетоновоза.

Могла находиться в слепой зоне

Авария произошла на выезде из села Новоселки на улицу Заболотного около 10:00.

Водитель утверждает, что он не увидел девочку, поскольку она выбежала на дорогу в слепую для него зону.

Наезд на пешехода случился, по предварительным данным, не на пешеходном переходе. Школьница выбежала на проезжую часть с придомовой территории.

Согласно Уголовному кодексу Украины, следователи должны открыть уголовное производство относительно совершения ДТП с потерпевшей. Окончательная калификация события будет зависеть от степени травм, которые получила девочка.

Если вину водителя докажут в суде, его могут посадить в исправительную колонию на срок до 8 лет.

Смотрите видео с места наезда бетоновоза на 14-летнюю девочку в Киеве:

Крупногабаритные машины из-за своей конструкции имеют огромные слепые зоны. Водители грузовиков физически могут не видеть ни пешеходов, ни машины, которые в ней находятся. Поэтому пешеходам и другим участникам движения надо быть особенно внимательными рядом с такими транспортными средствами.