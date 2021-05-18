В результате аварии многотонный грузовик переехал девочку. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой. На месте происшествия работали полицейские.
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Следователи пытаются выяснить все обстоятельства инцидента, а также узнать, был ли виновен в аварии водитель бетоновоза.
Могла находиться в слепой зоне
- Авария произошла на выезде из села Новоселки на улицу Заболотного около 10:00.
- Водитель утверждает, что он не увидел девочку, поскольку она выбежала на дорогу в слепую для него зону.
- Наезд на пешехода случился, по предварительным данным, не на пешеходном переходе. Школьница выбежала на проезжую часть с придомовой территории.
Согласно Уголовному кодексу Украины, следователи должны открыть уголовное производство относительно совершения ДТП с потерпевшей. Окончательная калификация события будет зависеть от степени травм, которые получила девочка.
Если вину водителя докажут в суде, его могут посадить в исправительную колонию на срок до 8 лет.
Смотрите видео с места наезда бетоновоза на 14-летнюю девочку в Киеве: