В Киеве бездомный не смог выбраться из колодца: люк заварили коммунальщики
В Киеве коммунальщики случайно заварили люк колодца теплотрассы с бездомным внутри. Мужчина спрятался там от морозов, а когда проснулся, то обнаружил, что выход на улицу заблокирован.
Источник:"Вартові Еспресо"
Это произошло в Днепровском районе столицы. Люк заварили, чтобы его никто не украл. Бездомный начал просить о помощи и люди вызвали полицию.
Читайте также Загадочная смерть: в Киеве в парке нашли мертвую 20-летнюю девушку
Коммунальщикам пришлось срывать люк, чтобы спасти человека.
Стоит подчеркнуть, что в Киеве открыли более 30 пунктов обогрева во всех районах, но активисты сообщали, что не все они оборудованы достаточным количеством мест.
Также в СМИ появлялась информация о том, что людей, которые хотели погреться на вокзале выгоняли на мороз. Об этом писали на сайте "Хмарочос".
А на Борщаговке трагически умер индиец-дворник, который не смог зайти в свою ночлежку и заснул на морозе в заброшенной машине.
Поделиться новостью