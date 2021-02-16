В Киеве коммунальщики случайно заварили люк колодца теплотрассы с бездомным внутри. Мужчина спрятался там от морозов, а когда проснулся, то обнаружил, что выход на улицу заблокирован.

Это произошло в Днепровском районе столицы. Люк заварили, чтобы его никто не украл. Бездомный начал просить о помощи и люди вызвали полицию.

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Коммунальщикам пришлось срывать люк, чтобы спасти человека.

Стоит подчеркнуть, что в Киеве открыли более 30 пунктов обогрева во всех районах, но активисты сообщали, что не все они оборудованы достаточным количеством мест.

Также в СМИ появлялась информация о том, что людей, которые хотели погреться на вокзале выгоняли на мороз. Об этом писали на сайте "Хмарочос".

А на Борщаговке трагически умер индиец-дворник, который не смог зайти в свою ночлежку и заснул на морозе в заброшенной машине.