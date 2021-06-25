Пост с песней "Я стану новым мэром, мэром" молодой человек обнародовал на своей странице в фейсбуке.
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В подводке к видео Иван Марунич обозначил действующего главу Киева и шутливо обратился к Виталию Кличко.
Виталий Кличко, как вам такое?
– написал музыкант.
Кличко остроумно ответил
Мэр столицы не оставил обращение без внимания и остроумно ответил в комментариях – стихами.
Зачем тебе эти бессонные ночи, каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, музыкой лучше продолжай заниматься,
– написал градоначальник.
Виталий Кличко ответил Ивану Маруничу: смотрите видео