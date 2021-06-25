Киевский блогер песней намекнул, что хочет кресло Кличко: мэр ответил стихами – видео

В Киеве блогер и музыкант Иван Марунич записал ролик, на котором спел о том, как станет мэром столицы. Городской голова Виталий Кличко не замедлил с ответом – тот была в стихах.

Пост с песней "Я стану новым мэром, мэром" молодой человек обнародовал на своей странице в фейсбуке.

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В подводке к видео Иван Марунич обозначил действующего главу Киева и шутливо обратился к Виталию Кличко.

Виталий Кличко, как вам такое?

– написал музыкант.

Кличко остроумно ответил

Мэр столицы не оставил обращение без внимания и остроумно ответил в комментариях – стихами.

Зачем тебе эти бессонные ночи, каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, музыкой лучше продолжай заниматься,

– написал градоначальник.

Виталий Кличко ответил Ивану Маруничу: смотрите видео

На момент написания новости видео Ивана Марунича просмотрели более 16 тысяч раз и еще свыше 1,7 тысячи раз поставили лайк. В свою очередь комент Виталия Кличко собрал уже 1,8 тысячи пользователей.