В Киеве 3 марта автор комедийного блога напал на полицейского – ударил его тарелкой со сливками, а затем убежал. Правоохранители не оценили шутку и задержали парня. Он рассказал, что просто так зарабатывает деньги.

Это произошло на Майдане Независимости. Парень подошел к полицейской машине, постучал в окно и сообщил, что сейчас случится ДТП.

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"Поздравили" с Днем рождения

Полицейский удивился и не успел ничего ответить, как получил по лицу тарелкой со сливками.

Правоохранители выскочили из машины и побежали за блогером. Оказалось, что копы в неплохой физической форме, они задержали шутника и доставили в участок. Там парень раскаялся в содеянном и пообещал, что больше не будет так делать.

Когда его спросили, зачем он так сделал, блогер объяснил, что просто снимал смешное видео, чтобы заработать денег на просмотрах своего YouTube-канала. "Купил праздничную тарелку и поздравил полицию с Днем рождения".

В Киеве блогер ударил полицейского тарелкой со сливками: смотрите видео