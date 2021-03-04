Ради просмотров: в Киеве блогер ударил полицейского тарелкой со сливками
В Киеве 3 марта автор комедийного блога напал на полицейского – ударил его тарелкой со сливками, а затем убежал. Правоохранители не оценили шутку и задержали парня. Он рассказал, что просто так зарабатывает деньги.
Источник:Полиция Киева
Это произошло на Майдане Независимости. Парень подошел к полицейской машине, постучал в окно и сообщил, что сейчас случится ДТП.
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"Поздравили" с Днем рождения
Полицейский удивился и не успел ничего ответить, как получил по лицу тарелкой со сливками.
Правоохранители выскочили из машины и побежали за блогером. Оказалось, что копы в неплохой физической форме, они задержали шутника и доставили в участок. Там парень раскаялся в содеянном и пообещал, что больше не будет так делать.
Когда его спросили, зачем он так сделал, блогер объяснил, что просто снимал смешное видео, чтобы заработать денег на просмотрах своего YouTube-канала. "Купил праздничную тарелку и поздравил полицию с Днем рождения".
В Киеве блогер ударил полицейского тарелкой со сливками: смотрите видео
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